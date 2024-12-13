Москва, 13 декабря, 2024, 12:47 — ИА Регнум. Вопрос о размещении на Украине европейских войск для контроля за перемирием, если таковое будет заключено, может обсуждаться только на переговорах, сейчас рано это обсуждать. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Михаил Терещенко/РИА Новости Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«Всё это может и должно обсуждаться в ходе переговоров», — сказал.

Представитель Кремля призвал «не забегать вперёд». Он напомнил, что России нужно не временное перемирие, а полноценный мир с выполнением всех обозначенных условий.

Как передавало ИА Регнум, газета The Wall Street Journal написала, что избранный президент США Дональд Трамп считает нужным разместить войска ЕС на Украине для «контроля» за соблюдением режима прекращения огня.

12 декабря премьер-министр Польши Дональд Туск заявил президенту Франции Эммануэлю Макрону, что польские войска не войдут на Украину даже после прекращения огня.

29 ноября Служба внешней разведки (СВР) России опубликовала информацию о том, что Запад планирует ввести миротворцев на Украину, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Британией. В ответ на это Песков отметил, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон конфликта.

Газета Le Monde 25 ноября написала, что европейские страны возобновили обсуждения возможной отправки войск или участников частных военных компаний на Украину. Это произошло из-за возможного отказа США продолжить поддержку киевского режима после инаугурации Трампа 20 января 2025 года.