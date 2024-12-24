Вашингтон, 24 декабря, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Страны Европы всерьёз рассмотрят вопрос об отправке своих войск на территорию Украины только в случае стабилизации украинскими формированиями линии боевого соприкосновения. Об этом написал американский журнал Foreign Policy.

Иван Шилов ИА Регнум

«До того момента, пока Украина не стабилизировала линию фронта, любые дискуссии об отправке европейских войск носят сугубо теоретический характер», — говорится в опубликованной 20 декабря статье.

По словам автора материала, Россия согласится на замораживание конфликта на Украине только в случае, если сочтёт невозможным достижение военных побед в 2025 году.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что Киев подумает о предложении разместить на Украине западные войска. По его утверждению, это должно стать гарантиями безопасности до момента, пока Украину не возьмут в НАТО.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что Запад хочет ввести «миротворцев» на территорию Украины, чтобы поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Уточнялось, что для этого альянс намерен задействовать 100 тыс. военнослужащих.