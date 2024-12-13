Москва, 13 декабря, 2024, 13:30 — ИА Регнум. Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных Москвой условий. Об этом 13 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы неоднократно говорили, что само по себе перемирие — это не то, чего мы хотим. Мы хотим мир, который наступит после того, как будут выполнены наши условия и будут достигнуты все поставленные нами цели», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, 8 декабря избранный президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский якобы хочет прекращения огня и заключения мирного соглашения с Россией. Он добавил, что сейчас создаёт концепцию для урегулирования украинского кризиса.

В ответ Зеленский отверг призыв Трампа, заявив, что военные действия «не закончить просто бумажкой и парой подписей».

В ноябре 2022 года Зеленский подписал указ о запрете любых переговоров с правительством РФ. Президент РФ Владимир Путин подчёркивал, что Россия готова к ведению диалога, но Киев это официально запретил.

Песков 9 декабря заявил, что Кремль внимательно изучил высказывание избранного президента США по разрешению украинского кризиса. Он добавил, что для выхода на мирную траекторию Зеленскому достаточно отменить свой запрет на переговоры с Москвой.

13 ноября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что предложения заморозить конфликт на Украине по линии соприкосновения — это те же Минские договорённости в новой упаковке, даже хуже. Он добавил, что никто на Западе не говорит о необходимости вернуть русскоговорящим жителям Украины право разговаривать, обучаться и получать информацию на русском языке. Министр подчеркнул, что любая администрация США желает ослабления России и хочет подавить её как конкурента.

Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившиеся с Россией в 2022 году, заявлял он. Позже президент уточнил, что все эти требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира.