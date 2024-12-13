Париж, 14 декабря, 2024, 00:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен вынести на обсуждение на саммите лидеров Евросоюза, который пройдёт с 18 по 19 декабря, вопрос о размещении миротворцев на территории Украины в случае достижения мира с Россией. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

Отмечается, что данная дискуссия обязательно состоится ввиду недавнего визита Макрона в Польшу, где он обсуждал вопрос о размещении миротворческих сил на Украине. Кроме того, необходимость обсуждения этой темы обусловлена приходом избранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе 2025 года, говорится в материале.

Вместе с тем источники издания отмечают, что тема миротворцев в настоящий момент «сырая» и является совокупностью идей.

Как передавало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 9 декабря заявил, что Киев подумает о предложении разместить в стране западные войска в качестве гарантий безопасности до момента, пока Украину не примут в НАТО. По его словам, на встрече с Трампом и Макроном в числе прочего обсуждалась возможная заморозка конфликта.

Служба внешней разведки (СВР) 29 ноября сообщила, что западные страны намереваются ввести миротворцев на территорию Украины с целью поделить её между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Отмечалось, что НАТО собирается ввести для этих целей 100 тыс. военнослужащих так называемых миротворческих войск.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 13 декабря заявил, что Россия добивается не перемирия на Украине, а полноценного мира с выполнением всех обозначенных ею условий. Представитель Кремля добавил, что вопрос о размещении на Украине войск Европы для контроля за перемирием может обсуждаться только на переговорах, а потому сейчас рано об этом говорить.