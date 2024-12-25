Москва, 25 декабря, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Самолёт Ил-76, принадлежащий МЧС России, доставит в Москву пострадавших при крушении лайнера авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

«Санитарный рейс выполняется по указанию Президента России Владимира Путина и поручению главы МЧС России Александра Куренкова», — указано в Telegram-канале ведомства.

Во время полёта с людьми будут находиться врачи отряда «Центроспас» МЧС России, а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС и группа специалистов Минздрава РФ.

В МЧС отметили, что спецборт оснащен современным оборудованием и медицинскими спецмодулями с аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

Всего на борту находились 67 пассажиров и 5 членов экипажа. В авиакатастрофе выжили 32 человека, из которых двое — дети. Удалось установить гражданство 26 выживших — 10 россиян, 14 граждан Азербайджана и два гражданина Киргизии. На месте крушения обнаружены четыре тела.

Группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф направлена в Актау. В их число вошли хирурги, нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи-ортопеды.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днём траура в связи с крушением пассажирского самолёта. Он призвал разделить скорбь семей погибших в результате авиакатастрофы.