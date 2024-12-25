Баку, 25 декабря, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил 26 декабря днём траура в связи с крушением пассажирского самолёта в аэропорту Актау. Соответствующий указ опубликован на сайте главы республики.

Azamat Sarsenbayev/AP/TASS

«В соответствии со статьей 32 Конституции Азербайджанской Республики постановляю разделить скорбь семей погибших в результате аварии», — указано в документе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. В числе возможных причин назвали столкновение со стаей птиц или взрыв баллона на борту.

В авиакатастрофе выжили 32 человека. Удалось установить гражданство 26 выживших — 10 россиян, 14 граждан Азербайджана и два гражданина Киргизии. На месте крушения обнаружены четыре тела.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям людей, погибших в результате крушения. Он выразил надежду на скорейшее выздоровление пострадавших. В Актау вылетел самолёт МЧС РФ с медицинским персоналом и необходимым дополнительным оборудованием. Также соболезнования родным и близким погибших принёс президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.