Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 12:37 — ИА Регнум. На борту следовавшего из Баку в Грозный и упавшего у казахстанского Актау пассажирского самолёта мог взорваться баллон. Об этом 25 декабря сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области Казахстана.

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«25 декабря в 10:58 (08:58 мск. — Прим. ред.) поступил вызов 1-й категории срочности (на борту самолёта взорвался баллон). Отправлены 22 бригады скорой помощи и шесть бригад ЦМК (центр медицины катастроф)», — привело слова главы управления Бекболата Избасарова агентство «Казинформ».

Отмечается, что многопрофильная больница области в связи с авиакатастрофой подготовила 30 коек хирургического и травматологического профиля, а также 10 реанимационных коек.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. Компания — владелец воздушного судна назвала возможной причиной авиакатастрофы столкновение со стаей птиц.

Оперштаб МЧС Казахстана позднее сообщил, что в больницы доставили 29 выживших при падении самолёта в Актау. По предварительным данным, на его борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Позднее в этот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за крушения лайнера прервал визит в Россию и вернулся в Баку. Он узнал о произошедшем, когда находился в воздушном пространстве РФ, направляясь на неформальный саммит СНГ, после чего дал указание возвращаться.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования Алиеву в связи с падением пассажирского самолёта в Актау. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия соболезнует тем, кто потерял родных и близких в этой авиакатастрофе.