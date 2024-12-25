Москва, 25 декабря, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф будет направлена в казахстанский Актау, где 25 декабря потерпел крушение пассажирский самолёт Embraer 190. Об этом заявил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

Global Look Press/Isa Tazhenbayev/XinHua

«По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко к вылету в Актау готовится группа из 15 специалистов Федерального центра медицины катастроф Минздрава России для сопровождения при эвакуации россиян, пострадавших в авиакатастрофе самолёта «Азербайджанских авиалиний», — заявил Кузнецов.

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