Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 12:52 — ИА Регнум. Среди 29 выживших при крушении пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту Актау 10 человек являются гражданами России. Об этом 25 декабря сообщило посольство России в Казахстане.

Иса Таженбаев/ТАСС

"По предварительным данным, в результате крушения пострадали 10 граждан России. Все они находятся в больницах города Актау. Им оказывается медицинская помощь", - процитировало дипломатов ТАСС.

Также в числе выживших 14 граждан Азербайджана и двое - Киргизии. Гражданство трёх человек установить не удалось

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