Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 10:07 — ИА Регнум. Следовавший из Баку в Грозный пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. Об этом 25 декабря сообщило МЧС Казахстана.

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«Самолёт, летевший из Баку в Грозный, упал в аэропорту Актау. В Актау на месте крушения самолёта прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана», — говорится в Telegram-канале казахского ведомства.

Отмечается, что по прибытии спасатели обнаружили горение самолёта и начали работы по ликвидации возгорания. Данные о пострадавших уточняются, по предварительной информации, есть выжившие в результате крушения воздушного судна.

Как сообщало ИА Регнум, 22 декабря при падении двухмоторного пассажирского самолёта Piper PA-42 Cheyenne на бразильский город Грамаду погибли не менее десяти человек. Воздушное судно столкнулось при взлёте с дымоходом одного из домов, а затем врезалось в мебельный магазин, после чего вспыхнул пожар.

Ранее в этот же день на юго-западе Турции в городе Мугла в здание больницы врезался вертолёт минздрава страны. В результате инцидента погибли четыре человека — два пилота, врач и медработник.

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