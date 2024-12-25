Баку, 25 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. При крушении следовавшего из Баку в Грозный пассажирского самолёта в казахстанском Актау выжили 32 человека. Об этом 25 декабря заявил представитель пресс-службы генеральной прокуратуры Азербайджана Кянан Зейналов.

Иса Таженбаев/ТАСС

По словам Зейналова, сейчас азербайджанская генпрокуратура совместно с коллегами из Казахстана ведёт расследование уголовного дела по факту авиакатастрофы.

«Мы не можем сообщить о каких-либо результатах расследования. Работа ведётся по всем версиям, проводятся соответствующие экспертизы. Следственная группа под руководством заместителя генерального прокурора Азербайджана командирована в Казахстан и работает на месте происшествия», — уточнил он в ходе брифинга.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт авиакомпании Azerbaijan Airlines упал у города Актау. По предварительной информации, на его борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

МЧС Казахстана позднее сообщило, что в больницы доставили 29 выживших при авиакатастрофе. В аэропорту Грозного рассказали, что из-за тумана в столице региона потерпевший позднее крушение борт перенаправили в Махачкалу, откуда он направился в Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев из-за авиакатастрофы прервал свой визит в Россию для участия в неформальной встрече глав государств — членов СНГ и вернулся в Баку. Президент России Владимир Путин выразил ему соболезнования в связи с произошедшим.