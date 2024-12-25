Москва, 25 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Москва выражает соболезнования потерявшим близких в авиакатастрофе в Актау. Об этом 25 декабря на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«Мы глубоко соболезнуем тем, кто потерял своих родных и близких в этой авиакатастрофе. Желаем скорейшего выздоровления всем тем, кому удалось выжить», — произнёс представитель Кремля.

Он добавил, что президент России Владимир Путин выразил соболезнования азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву в телефонном разговоре.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. Компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.