Баку, 25 декабря, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев прервал визит в Россию и вернулся в Баку из-за крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту казахстанского Актау. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба главы государства.

Валерий Шарифулин/ТАСС Президент Азербайджана Ильхам Алиев

Уточняется, что информацию о разбившемся самолёте азербайджанский лидер узнал, когда находился в воздушном пространстве России, направляясь на неформальный саммит СНГ. Глава государства немедленно дал указание развернуть лайнер и возвращаться.

Находясь на борту воздушного судна, он передал поручения ответственным госорганам для расследования причин авиакатастрофы и принятия неотложных мер.

Ситуацию с крушением самолёта Алиев взял под личный контроль.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.

По официальным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Пока что известно о 28 выживших, двое из которых — дети. На месте крушения были обнаружены тела четырёх погибших. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 человек из числа выживших сейчас находятся в крайне тяжёлом состоянии. На месте авиакатастрофы работают 150 специалистов из личного состава МЧС Казахстана и задействовано 45 единиц техники.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана. Дипломаты, ведущие работу в республике, следят за развитием ситуации и будут оперативно предоставлять новую информацию, добавила спикер министерства.