Баку, 25 декабря, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Актау и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Об этом глава государства написал в среду в соцсети Х.

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«Выражаю глубокие соболезнования семьям погибших в результате крушения самолёта «Азербайджанских авиалиний», выполнявшего рейс Баку — Грозный, желаю скорейшего выздоровления раненым», — написал Алиев.

Отмечается, что Алиев также прервал свой визит в Россию для участия в неформальной встрече глав государств — членов СНГ и вернулся в Баку в связи с крушением борта Azerbaijan Airlines в Казахстане, сообщила пресс-служба главы республики 25 декабря.

Уточняется, что информацию о разбившемся самолёте азербайджанский лидер узнал, находясь в воздушном пространстве России. Алиев дал указание развернуть лайнер.

Ранее ИА Регнум сообщало, что утром 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский лайнер авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. Предварительно, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Отмечается, что выжили 25 человек, включая двух детей. Кроме того, сообщается, что 22 пассажира доставили в больницу, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице потерпевший крушение самолёт был перенаправлен в Махачкалу, откуда улетел в Актау. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что родственники пострадавших могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана. Дипломаты, ведущие работу в республике, следят за развитием ситуации и будут оперативно предоставлять новую информацию, добавила спикер министерства.