Баку, 25 декабря, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным из-за прерванного визита в Россию. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба азербайджанского президента.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Владимир Путин

Уточняется, что Алиев позвонил Путину, находясь в самолёте. Он направлялся в Санкт-Петербург для участия в неформальном саммите СНГ, однако решил прервать поездку и вернуться в Баку после крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines в аэропорту казахстанского Актау.

«Главы государств выразили соболезнования друг другу, членам семей и родственникам погибших в связи с авиакатастрофой, среди которых были граждане Азербайджана, России и других стран, и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим», — приводится содержание разговора глав двух стран.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолёт Embraer 190 потерпел крушение в аэропорту Актау. Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта могло стать столкновение со стаей птиц.

По официальным данным, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Пока что известно о 28 выживших, двое из которых — дети. На месте крушения были обнаружены тела четырёх погибших. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 человек из числа выживших сейчас находятся в крайне тяжёлом состоянии. На месте авиакатастрофы работают 150 специалистов из личного состава МЧС Казахстана и задействовано 45 единиц техники.

Алиев выразил соболезнования семьям погибших при крушении и пожелал выздоровления раненым. Находясь на борту воздушного судна, он передал поручения ответственным госорганам для расследования причин авиакатастрофы и принятия неотложных мер.