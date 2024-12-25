Астана, 25 декабря, 2024, 11:45 — ИА Регнум. После падения пассажирского самолёта у Актау выжили 28 человек, включая двух детей. Об этом 25 декабря сообщило МЧС Казахстана.

кадр из видео

«По предварительным данным, 28 выживших [при авиакатастрофе] человек, из них двое детей, [они] доставлены в больницы», — говорится в Telegram-канале казахстанского ведомства.

Отмечается, что данные по пострадавшим ещё уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. Компания — владелец воздушного судна назвала вероятной причиной крушения самолёта Embraer 190 столкновение со стаей птиц. Позднее в Сети появилось видео с моментом падения воздушного судна.

Позднее в этот же день директор аэропорта Грозный Альви Шахгириев в беседе с ИА Регнум назвал ошибочной информацию в СМИ о том, что разбившийся в казахстанском Актау самолёт мог сменить курс из-за атаки украинских дронов на воздушную гавань. По его словам, самолёт сменил курс из-за грозы ещё до начала атаки беспилотников.