Грозный, 25 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines.

Артем Геодакян/ТАСС Глава Чечни Рамзан Кадыров

«Сообщается, что есть 12 выживших, находящихся в крайне тяжёлом состоянии. Молим Всевышнего об их выздоровлении», — уточняется в сообщении, опубликованном в Telegram-канале главы региона.

По информации источника телеканала РЕН ТВ, с места крушения самолёта были госпитализированы 18 человек, которые выжили в катастрофе. Кроме того, пожарные потушили возгорание, возникшее после падения лайнера.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. На место его падения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта Embraer 190 в Актау могло быть столкновение со стаей птиц. Позднее в Сети появилось видео с моментом жёсткого падения воздушного судна.