Актау, Казахстан, 25 декабря, 2024, 10:22 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт Embraer 190 мог разбиться близ Актау в Казахстане из-за столкновения со стаей птиц. Об этом 25 декабря сообщила компания-владелец AZAL.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

«Самолёт рейса Баку — Грозный разбился примерно в 3 км от Актау. Предварительно, инцидент был вызван столкновением дирижабля со стаей птиц», — процитировал авиакомпанию «Sputnik Азербайджан».

По имеющейся информации, на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа.

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский борт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. На воздушном судне начался пожар, который впоследствии был локализован.

Предварительно, с места крушения самолёта госпитализировали 12 выживших. Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице потерпевший крушение самолёт был перенаправлен в Махачкалу, откуда улетел в Актау.