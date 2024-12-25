Москва, 25 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Родственники пострадавших при крушении пассажирского самолёта в аэропорту Актау могут обращаться на горячую линию МЧС Казахстана. Об этом 25 декабря сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Соцсети

«Российское посольство в Казахстане, а также наши загранпредставительства на территории этой страны находятся в контакте с местными властями по вопросу оказания содействия пострадавшим в ходе авиационной катастрофы», — сказал она.

Дипломаты, ведущие работу в республике, следят за развитием ситуации и будут оперативно предоставлять новую информацию.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3937641" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский борт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. На воздушном судне начался пожар, который впоследствии был локализован.

По информации авиакомпании, всего на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Авария могла случиться из-за столкновения борта со стаей птиц. Предварительно, 25 человек выжили, из них 12 находятся в тяжёлом состоянии.

Аэропорт Грозного уточнил, что из-за тумана в столице потерпевший крушение самолёт был перенаправлен в Махачкалу, откуда улетел в Актау. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил соболезнования родственникам погибших в результате крушения.