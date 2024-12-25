Астана, 25 декабря, 2024, 10:19 — ИА Регнум. Потерпевший крушение близ Актау в Казахстане самолёт из-за тумана в Грозном был перенаправлен в Махачкалу. Об этом 25 декабря сообщил аэропорт столицы Чечни.

ДЧС. Кадр из видео Спасатели на месте падения самолёта

«Самолёт из-за тумана улетел в Махачкалу, оттуда в Актау (Казахстан), иной информации у нас нет», — процитировало пресс-службу «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, 25 декабря следовавший из Баку в Грозный пассажирский борт авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту казахстанского города Актау. На воздушном судне начался пожар, который впоследствии был локализован.

Предварительно, с места крушения самолёта госпитализировали 12 выживших. По информации авиакомпании, всего на борту находились 67 пассажиров и пять членов экипажа. Авария могла случиться из-за столкновения борта со стаей птиц.