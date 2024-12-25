Астана, 25 декабря, 2024, 11:08 — ИА Регнум. При крушении пассажирского самолёта авиакомпании Azerbaijan Airlines вблизи казахстанского Актау выжили 25 человек. Об этом в среду, 25 декабря, сообщает МЧС Казахстана.

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По информации главы Чечни Рамзана Кадырова, 12 выживших в настоящее время находятся в крайне тяжёлом состоянии.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 25 декабря пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines потерпел крушение в аэропорту Актау. На место его падения прибыли 52 человека личного состава и 11 единиц техники МЧС Казахстана.

Позднее компания — владелец воздушного судна сообщила, что причиной крушения самолёта Embraer 190 в Актау могло быть столкновение со стаей птиц. Позднее в Сети появилось видео с моментом жёсткого падения воздушного судна.

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