Анкара, 25 декабря, 2024, 05:15 — ИА Регнум. Не менее шести пассажиров Superjet компании «Азимут» подали иск против пилотов после ЧП с пожаром в Антальи. Об этом сообщил турецкий телеканал Oda TV.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Шестеро проживающих в Анталье российских пассажиров лайнера «Азимута» подали иск против капитана воздушного судна и второго пилота, обвинив их в мошенничестве с целью получения компенсации от страховой компании и попытке умышленного убийства через намеренно устроенный пожар», — утверждает канал.

Отмечается, что пассажиры якобы узнали об истечении срока действия страхового полиса самолёта, который, как утверждает телеканал, истекал через семь-восемь дней на момент аварии. Кроме этого, по утверждению пассажиров, на которых ссылается телеканал, авиакомпания якобы находится в настоящий момент в трудной финансовом положении.

Как передавало ИА Регнум, пожар на борту самолёта в Анталье произошёл вечером 24 ноября. Во время посадки воздушного судна, прилетевшего из Сочи, произошёл удар, в салоне отключилось электричество, затем начался пожар.

Люди в результате не пострадали, все 98 пассажиров были эвакуированы. Также на борту находились четверо членов экипажа.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

В компании «Азимут» объяснили жёсткую посадку смещением ветра. Авиаперевозчик объявил, что пассажирам рейса выплатят по 100 тыс. рублей.