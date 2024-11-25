Анталья, Турция, 25 ноября, 2024, 15:34 — ИА Регнум. Авиакомпания «Азимут» выплатит по 100 тыс. рублей пассажирам самолёта Sukhoi Superjet 100, который загорелся при посадке в аэропорту Антальи вечером 24 ноября. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Сергей Пивоваров/РИА Новости

«В связи с происшествием при посадке самолета авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс А45 051 Сочи — Анталья, в аэропорту Антальи 24 ноября 2024 года авиакомпания «Азимут» произведет предварительную выплату пассажирам в счет возмещения потерь в размере 100 тыс. рублей. Порядок получения выплат доведен до пассажиров в индивидуальном порядке», — говорится на сайте компании.

Также пассажирам предложили обратиться в службу клиентской поддержки.

Как сообщало ИА Регнум, в аэропорту турецкой Антальи 24 ноября загорелся самолёт Sukhoi Superjet 100-95LR, прилетевший из Сочи. Пожар начался на борту в момент посадки. По словам пассажирки Евгении Лавриненко, в салоне почувствовали резкий удар, после чего отключилось электричество.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». По предварительным данным, причинённый в результате происшествия ущерб составил не менее 1 млн рублей.

Росавиация разбирается с инцидентом. Предварительно, грубая посадка самолёта Sukhoi Superjet произошла в результате сдвига ветра. При возгорании лайнера никто не погиб. Пожар потушили. Всего эвакуировали 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры готовят коллективный иск к авиакомпании «Азимут».