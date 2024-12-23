Москва, 23 декабря, 2024, 18:57 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе ноябрьского телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным не обсуждал вопрос о визите в Москву. Об этом 23 декабря заявил на брифинге помощник российского президента Юрий Ушаков.

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«Вы знаете о телефонном разговоре. Много было комментариев на этот счет. Но прямо скажу, в течение этого разговора ни с той, ни с другой стороны этот вопрос не поднимался», — отметил Ушаков.

Как сообщало ИА Регнум, 15 ноября по инициативе Берлина состоялись телефонные переговоры Путина и Шольца. Обсуждалась тема Украины. Президент России напомнил собеседнику условия Москвы, которые могут стать основой возможных договорённостей по урегулированию ситуации на Украине.

Путин назвал беспрецедентной деградацию отношений Москвы и Берлина. Как указал российский лидер, отношения испортились из-за недружественных шагов Германии. Позднее глава правительства Германии заявил о готовности к новым контактам с Путиным.

Немецкое издание Spiegel 20 декабря сообщило о том, что Шольц планирует поездку в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никаких запросов из Берлина по поводу планов Шольца посетить Россию не поступало.

На следующий день в правительстве Германии назвали вымыслом заявления о планах Шольца отправиться в Россию на переговоры с Путиным.