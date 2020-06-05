Москва, 20 декабря, 2024, 20:20 — ИА Регнум. От властей Германии не поступал запрос на поездку канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию, заявил в пятницу, 20 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ Дмитрий Песков

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Шольц намерен отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер попытается способствовать примирению Киева и Москвы для увеличения своего рейтинга в преддверии досрочных парламентских выборов, отмечалось в материале. При этом журналисты уточнили, что речь идёт о слухах.

«Нет, ничего не было», — заявил Песков ТАСС, отвечая на вопрос, поступал ли запрос от властей ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, 7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. 16 декабря бундестаг отказал Шольцу в доверии. Поддержку канцлеру выразили 207 депутатов, 116 воздержались, 394 проголосовали против. Шольц предложил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент и объявить досрочные выборы.

15 ноября Шольц позвонил Путину. Это был их первый разговор почти за два года. В ходе беседы Путин напомнил Шольцу об условиях РФ, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине. Также президент назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и подчеркнул, что причиной этого стали недружественные шаги Берлина. Шольц позднее заявил о готовности к новым разговорам с Путиным.