Берлин, 20 декабря, 2024, 16:43 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Олаф Шольц намерен продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным и готов к новым разговорам с ним. Об этом немец заявил в ходе пресс-конференции с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом, которая прошла в Берлине.

Global Look Press

«Я говорил с российским президентом и буду снова с ним говорить», — сообщил он.

Шольц выразил уверенность, что российскому лидеру необходимо донести, насколько важен вклад РФ в урегулирование украинского конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября Шольц позвонил Путину, что стало их первым разговором за почти два года. В ходе беседы российский лидер напомнил ему об условиях РФ, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине, и добавил, что Москва никогда не отказывалась от переговорного процесса.

Также Путин назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и подчеркнул, что причиной этого стали недружественные шаги Берлина. Позднее в Кремле сообщили, что Путин с Шольцем «подробно и откровенно» обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины.

28 ноября Путин заявил, что ряд лидеров стран Запада хочет возобновить контакты с Россией, чтобы обсуждать ситуации на Украине и общеевропейские вопросы, а Шольц стал первым из прервавших молчание. В ходе разговора стороны обменялись мнениями и каждый остался при своём, добавил российский лидер.

12 декабря пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Берлин пока не направлял Москве запрос для проведение ещё одних телефонных переговоров.