Берлин, 21 декабря, 2024, 16:32 — ИА Регнум. Сообщения СМИ о якобы имеющих место планах канцлера Германии Олафа Шольца отправиться в Москву являются вымыслом, заявили в субботу, 21 декабря, в пресс-службе правительства ФРГ.

IMAGO/Global Look Press Олаф Шольц

Ранее издание Der Spiegel сообщило, что Шольц намерен отправиться в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Канцлер попытается способствовать примирению Киева и Москвы для увеличения своего рейтинга в преддверии досрочных парламентских выборов, отмечалось в материале. При этом журналисты уточнили, что речь идёт о слухах.

«Сообщения о предполагаемых планах канцлера поехать в Россию являются вымыслом», — заявил «РИА Новости» представитель пресс-службы правительства ФРГ.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил журналистам, что от властей Германии не поступал запрос на поездку Шольца в Россию.

7 ноября министр экономики и проблем климата ФРГ Роберт Хабек объявил о распаде коалиционного правительства. 16 декабря бундестаг отказал Шольцу в доверии. Поддержку канцлеру выразили 207 депутатов, 116 воздержались, 394 проголосовали против. Шольц предложил президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру распустить парламент и объявить досрочные выборы. Предполагается, что они пройдут в феврале 2025 года.

15 ноября Шольц позвонил Путину. Это был их первый разговор почти за два года. В ходе беседы Путин напомнил Шольцу об условиях РФ, которые могут стать основой возможных договорённостей по Украине. Также президент назвал беспрецедентной деградацию отношений между Россией и ФРГ и подчеркнул, что причиной этого стали недружественные шаги Берлина. Шольц позднее заявил о готовности к новым разговорам с Путиным.