* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 23 декабря, 2024, 06:09 — ИА Регнум. Расследование подрыва железнодорожных путей в Рязанской области и атаки на военный аэродром Дягилево гражданином России и Италии Русланом Сидики (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) завершено. Об этом сообщили правоохранительные органы.

Vnovgorod.sledcom.ru Следователь.

«Следователь предъявил Сидики обвинение в окончательной редакции, которое поменялось только в части некоторых формулировок. Фигурант дела вину признал частично и к ознакомлению с материалами приступит со своим защитником в ближайшее время», — ссылается ТАСС на правоохранителей.

В частности, Сидики согласился с доводами следствия об атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, однако отказался от обвинения в прохождении обучения терроризму.

Уголовное дело в отношении него состоит из почти 40 томов.

Как сообщало ИА Регнум, по данным следствия, 11 ноября 2023 года Сидики подорвал железнодорожное полотно на 190-м км перегона станций Рыбное — Блокпост 204-й км. В результате 15 вагонов и 300 м железной дороги получили повреждение. «Российские железные дороги» оценили ущерб от подрыва железнодорожных путей в Рязанской области в 30 млн рублей.

За подрыв путей украинская разведка обещала Сидики 15 тыс. долларов и подданство Великобритании. Следователи отметили, что террорист завербовался по собственной инициативе, обещанных денег он не получил. В ходе допроса Сидики частично признал вину.

Кроме того, Сидики обвиняют в совершении девяти тяжких преступлений. По делу рязанского подрывника были допрошены 15 свидетелей.