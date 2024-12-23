Рим, 23 декабря, 2024, 04:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский сильно нервничает, поэтому стал чаще срываться и делать необдуманные заявления. Об этом говорится в статье итальянского издания L’AntiDiplomatico.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Эти «нервные всплески» происходят на фоне катастрофической ситуации на фронте, прихода (избранного президента США. — Прим. ред.) Дональда Трампа в Белый дом, дефицита иностранной помощи и так далее», — объяснили в публикации.

Определённую роль также сыграл телефонный разговор Трампа с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, когда оба политика сошлись во мнении, что боевые действия на Украине идут слишком долго, пришло время для принятия соглашения о мире. Зеленский понимает, что все решения по прекращению конфликта будут приниматься без участия Украины, а часть союзников заставляет киевский режим саботировать любые мирные инициативы. Глава киевского режима всячески пытается демонстрировать свою значимость на фоне российского президента Владимир Путина, отметили авторы.

Как сообщало ИА Регнум, необдуманные решения Зеленского привели к завершению проекта «Украина», считает кипрский журналист Алекс Христофору. Украина и её союзники пытаются переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента США Джо Байдена, несмотря на активную финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона и стран Евросоюза. Хамские высказывания в адрес Владимира Путина, венгерского премьер-министра Виктора Орбана говорят о потере рассудка у Зеленского, заключил журналист.

Резкие высказывания Владимира Зеленского, которые он допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием, отметил 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У Зеленского не получается сдерживаться, прокомментировал представитель Кремля не понравившееся главе киевского режима предложение Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник» для наглядного доказательства, что шансов сбить ракету нет ни у кого.

11 декабря Зеленский нахамил венгерскому премьеру Виктору Орбану за телефонный разговор с Путиным. Российский лидер изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.