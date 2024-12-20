Москва, 20 декабря, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что хамские и резкие высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского в последнее время в адрес мировых лидеров связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

Песков пояснил, что у Зеленского не получается сдерживаться.

«По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться. Отсюда такое хамство — даже в отношении Венгрии, которая ещё неделю председательствует в ЕС. Нервы не выдерживают», — выразил мнение пресс-секретарь российского президента в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.

Зеленскому не понравилось предложение Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применение комплекса «Орешник», тем самым будет наглядно доказано, что шансов сбить ракету нет ни у кого.

Глава киевского режима не выдержал и в грубой форме прокомментировал это.

Как сообщало ИА Регнум, 11 декабря Зеленский нахамил также премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за телефонный разговор с Владимиром Путиным.

Телефонный разговор между Орбаном и Путиным состоялся днём 11 декабря по инициативе венгерской стороны. Путин изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.

Глава российского государства счёл вполне вероятным, что в будущем Зеленский покинет Украину, как это уже сделали некоторые другие руководители киевского режима. Путин предположил, что Зеленского «возьмут на содержание» в одной из западных стран, чьи интересы он сейчас обслуживает.