Никосия, 21 декабря, 2024, 05:38 — ИА Регнум. Необдуманные решения главы киевского режима Владимира Зеленского привели к завершению проекта «Украина». С таким заявлением выступил кипрский журналист Алекс Христофору.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Три признака того, что проект «Украина» подходит к своему концу: 1. Перекладывание вины. <…> 2. Потраченные и замороженные деньги. <…> 3. Зеленский потерял голову», — констатировал автор публикации в соцсети Х.

Журналист считает, что Украина и её союзники пытаются переложить вину за неудачи на фронте на уходящего президента США Джо Байдена, несмотря на активную финансовую поддержку Киева со стороны Вашингтона и стран Евросоюза.

Кроме того, в Европе и США планируют оставить российские активы замороженными до окончания конфликта.

Хамские высказывания в адрес президента России Владимира Путина, венгерского премьер-министра Виктора Орбана говорят о потере рассудка у Зеленского, заключил Христофору.

Как сообщало ИА Регнум, хамские и резкие высказывания Владимира Зеленского, которые он допускает в последнее время в адрес мировых лидеров, связаны с нервами, перегрузкой и неустойчивым эмоциональным состоянием, отметил 19 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. У Зеленского не получается сдерживаться, прокомментировал представитель Кремля не понравившееся главе киевского режима предложение Владимира Путина провести для России и Запада технологическую дуэль с применением комплекса «Орешник» для наглядного доказательства, что шансов сбить ракету нет ни у кого.

11 декабря Зеленский нахамил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану за телефонный разговор с Путиным. Российский лидер изложил свои оценки развития ситуации по Украине, указав на деструктивность линии киевского режима, который полностью исключает возможность мирного урегулирования конфликта.