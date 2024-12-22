Казань, 22 декабря, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Казанские полицейские во время атаки дронов ВСУ на город сбили из автоматического оружия один беспилотник, летевший к жилому дому в ЖК «Лазурные небеса». Об этом в воскресенье, 22 декабря, рассказал начальник управления гражданской защиты исполкома города Сергей Чанкин.

Артем Геодакян/ТАСС

Таким образом сотрудники полиции городского батальона по массовым мероприятиям предотвратили третье поражение этого здания и возможные жертвы, рассказал Чанкин «РИА Новости».

«Когда видно было, что БПЛА летит и должен взорваться, врезаться именно в то место, где работали пожарные, [сотрудники полиции] оперативно приняли решение, применили автоматическое оружие. Видно было, что БПЛА потерял управление и в дальнейшем упал на улице Красной Позиции», — заявил глава управления.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания. Вводились ограничения на полёты в аэропортах Казани, Ижевска и Саратова.

Глава Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за провалов ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главу киевского режима Владимира Зеленского она сравнила с Усамой Бен Ладеном.

Все объекты в Казани, пострадавшие в результате атаки беспилотников ВСУ, будут восстановлены, а противник пожалеет о своих действиях и столкнётся с ещё большими разрушениями, заявил 22 декабря президент Владимир Путин.