Москва, 22 декабря, 2024, 14:58 — ИА Регнум. Все объекты в Казани, пострадавшие в результате атаки беспилотников ВСУ, будут восстановлены, а противник пожалеет о своих действиях и столкнётся с ещё большими разрушениями, заявил в воскресенье, 22 декабря, президент Владимир Путин.

MOD Russia/Global Look Press

Во время церемонии ввода в эксплуатацию объектов аэропортовой и дорожной инфраструктуры президент обратился к главе Татарстана Рустаму Минниханову.

«Уверен, вы восстановите всё, что было повреждено нашими недругами и противниками вот только что в Казани. Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить, он столкнётся с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал глава государства.

Россия не только восстановит то, что было повреждено противником, но будет ещё большими темпами идти вперёд в своём развитии, подчеркнул Путин. Он отметил, что, в частности, строительный комплекс Татарстана в последние годы продемонстрировал большие успехи.

Как передавало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. В трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак беспилотников. Шесть дронов атаковали жилой массив, ещё один беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось.

В целях безопасности в Казани провели выборочную эвакуацию школ. Власти также отменили массовые мероприятия в республике 21 и 22 декабря. В Казани развёрнут оперативный штаб, организованы места временного размещения и горячего питания. Вводились ограничения на полёты в аэропортах Казани, Ижевска и Саратова.

Минниханов подчеркнул, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Киев вымещает злобу на мирном населении России из-за провалов ВСУ на фронте, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Главу киевского режима Владимира Зеленского она сравнила с Усамой Бен Ладеном.