Мадрид, 22 декабря, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Избранный президент США Дональд Трамп своими заявления по Украине фактически указал главе киевского режима Владимиру Зеленскому на необходимость задуматься о прекращении огня и отказе от освобождённых Россией территорий. Об этом 22 декабря сообщила газета El Pais.

Allison Robbert — Pool via CNP/Global Look Press

«Когда вы говорите «восстановить страну»… Восстановить что? Это реконструкция на 110 лет», — процитировало издание будущего главу Белого дома.

Трамп также указал на то, что в некоторых городах Украины не осталось ни одного здания, которое было бы в хорошем состоянии.

Авторы публикации считают, что конфликт, скорее всего, закончится мирными переговорами, при этом не исключено, что это произойдёт раньше ожидаемого. Также, по их мнению, существует высокая вероятность того, что в результате соглашения Украина потеряет территории или столкнётся с замораживанием их статуса.

Как сообщало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации. Он также заявил, что Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта.

Экс-посол США на Украине Джон Хербст считает, что предложения будущего главы Белого дома по урегулированию украинского конфликта станут ударом для Киева. По его словам, Трамп хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Как отметил бывший посол, Вашингтон понимает, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением для США.

Президент России Владимир Путин 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, говоря о конфликте на Украине, подчеркнул, что Россия всегда была готова к переговорам и компромиссам, но от них отказывается другая сторона. Он также добавил, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом.

Российский лидер неоднократно отмечал, что одним из условий для переговоров с Украиной будет заявление Киева об отказе от вхождения в НАТО. Для начала переговоров киевскому режиму также необходимо признать территориальные реалии и вывести свои войска с территории регионов, воссоединившихся с Россией в 2022 году, добавил глава государства.