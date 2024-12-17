Вашингтон, 17 декабря, 2024, 16:45 — ИА Регнум. Предложения избранного президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта станут ударом для Киева, заявил экс-посол США на Украине Джон Хербст.

Alex Brandon/AP/TASS Избранный президент США Дональд Трамп

«Он (Трамп. — Прим. ред.) хочет так называемый компромисс за территорию и тоже хочет молчания о возможности вступления Украины в НАТО на 20 лет. Это больно, это трудно для Украины», — сказал он в эфире YouTube-канала «Радио НВ».

Как передавало ИА Регнум, 16 декабря Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации.

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