Вашингтон, 16 декабря, 2024, 23:26 — ИА Регнум. Избранный в ноябре президент США Дональд Трамп заверил, что попытается приложить все усилия для достижения мирного урегулирования конфликта на Украине ещё до своей инаугурации.

Henri Szwarc/Global Look Press Дональд Трамп и Владимир Зеленский

«Я попытаюсь это сделать», — ответил Трамп журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Трамп не раз подчёркивал, что украинским конфликтом он займётся в первую очередь после вступления в должность.

Как сообщало ИА Регнум, главе киевского режима Владимиру Зеленскому нужно готовиться к заключению соглашения о завершении военного конфликта, заявил 16 декабря Дональд Трамп. Он сказал, что рассчитывает на завершение военного конфликта ещё до своей инаугурации, которая состоится в конце января.

Также Трамп заявил, что не пригласил Зеленского на свою инаугурацию, и допустил, что отменит предоставленное его предшественником Джо Байденом «разрешение» ВСУ бить дальнобойными ракетами вглубь России.

Также избранный президент США отмечал, что усердно работает над прекращением конфликта на Украине, и что «небольшой прогресс» по этому вопросу уже достигнут. Якобы он получил от Киева сигналы о стремлении к урегулированию конфликта и сказал, что его команда намерена вступить в контакты с президентом России Владимиром Путиным и Зеленским.

16 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент предпосылок для переговоров с Киевом нет. Условия России должны быть выполнены, сказал Песков. Также он напомнил, что Зеленский запретил властям Украины вести переговоры с Россией.