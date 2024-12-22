Москва, 22 декабря, 2024, 14:10 — ИА Регнум. Ответ России на атаку украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Татарстане будет во много раз сильнее. Об этом заявил 22 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

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Он подчеркнул, что противник пожалеет об содеянном и столкнётся с ещё большими разрушениями.

«Кто бы и как бы ни старался у нас чего-то разрушить, он столкнется с многократно большими разрушениями у себя за это и пожалеет ещё о том, что он пытается сделать у нас в стране», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего было зафиксировано восемь прилётов. Шесть дронов атаковали жилой массив. В результате атаки получил повреждения элемент здания одного из ЖК.

Ещё один БПЛА пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели. О пострадавших не сообщалось. Министерство обороны России проинформировало, что для атаки на гражданские объекты в Казани киевский режим применил беспилотники, которые запустил в три волны с разных направлений.

Глава Татарстане Рустам Минниханов написал, что ВСУ целенаправленно наносили удары по жилым домам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что Киев вымещает злобу на мирных гражданах России из-за провалов ВСУ на фронте. Она также сравнила главу киевского режима Владимира Зеленского с Усамой бен Ладеном.