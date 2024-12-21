Казань, 21 декабря, 2024, 11:00 — ИА Регнум. Элемент здания одного из жилых комплексов (ЖК) в Казани получил повреждения в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом сообщили 21 декабря в мэрии города.

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«В ЖК «Манхеттен» было попадание в шпиль, пострадал элемент здания», — отмечается в сообщении в Telegram-канале городской администрации.

В мэрии уточнили, что пострадавших нет. Кроме того, в сообщении говорится, что все коммуникации функционируют, и переселение жильцов не потребовалось.

Вместе с тем власти напомнили, что подготовили в городе пункты временного размещения, в которые могут пребывать эвакуированные люди.

Как сообщало ИА Регнум, 21 декабря Казань подверглась атаке украинских БПЛА. Из-за этого в трёх районах города начались пожары. Всего было зафиксировано восемь атак БПЛА.

При этом шесть дронов атаковали жилой массив. Ещё один из беспилотник пытался атаковать промышленное предприятие, но не достиг цели.

В Казани организовали оперативный штаб. Кроме того, в столице республики провели выборочную эвакуацию школ. Учащихся проводили в укрытия. В целях безопасности власти также отменили массовые мероприятия в регионе в выходные дни 21 и 22 декабря.