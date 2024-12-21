Москва, 21 декабря, 2024, 18:41 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала власти Румынии взять назад свои слова по поводу якобы вмешательства России в выборы президента республики на фоне опровержения этой информации местными СМИ.

21 декабря портал snoop. ro опубликовал результаты расследования касательно «вмешательства» в румынские выборы со стороны РФ. Выяснилось, что средства на предвыборную кампанию независимого кандидата в президенты Румынии Кэлина Джорджеску поступали от местной Национал-либеральной партии (НЛП), а не от России.

«Бухаресту стоит объясниться и взять свои слова назад», — отметила Захарова в беседе с «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.

6 декабря Румынский конституционный суд отменил итоги первого тура президентских выборов. Такое решение приняли после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. В запросах говорилось, что Высший совет обороны Румынии рассекретил документы, подтверждающие нарушения в ходе предвыборной кампании.

Джорджеску заявил, что решение КС Румынии аннулировать результаты выборов президента является государственным переворотом. По его словам, правосудие в стране потеряло свою суть. Бывший кандидат заверил, что будет продолжать борьбу, и подчеркнул, что за ним никто не стоит, за его спиной только румынский народ.