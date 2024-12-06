Бухарест, 6 декабря, 2024, 16:09 — ИА Регнум. Конституционный суд (КС) Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов, сообщили 6 декабря СМИ со ссылкой на официальные источники.

Global Look Press/Cristian Cristel/XinHua

Ранее, 2 декабря, КС Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. Предполагалось, что второй тур пройдёт 8 декабря, за победу будут бороться независимый кандидат Кэлин Джорджеску и глава «Союза спасения румын» Елена Ласкони.

Как сообщало ИА Регнум, 24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони — 19,16% голосов.

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.