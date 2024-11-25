Бухарест, 25 ноября, 2024, 04:54 — ИА Регнум. Сторонник союза с Россией Кэлин Джорджеску лидирует в первом туре на выборах президента Румынии после подсчёта 95% бюллетеней.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Румынии

По данным ЦИК, за него проголосовали 22,18% избирателей (1 861 829 человек). На втором месте оказался лидер Социал-демократической партии, премьер Румынии Марчел Чолаку, набравший 20,29% (1 703 321 голос).

Третье место, по предварительным итогам, занимает сторонница антироссийской политики Елена Ласкони, за которую проголосовали 17,94% избирателей (1 505 403 голоса). Следом за ней идёт противник помощи Украине, глава «Союза за объединение румын» Джордже Симион, набравший 14,17% голосов (1 189 696 человек). Экс-премьер Николае Чукэ занимает пятое место с 9,13% (766 435 избирателей).

Уже известно, что второй тур выборов президента Румынии состоится 8 декабря.

На пост президента Румынии претендовали 13 кандидатов.

Как сообщало ИА Регнум, по итогам проходящих президентских выборов в Румынии политика государства не изменится, так как голосование достаточно прогнозируемое и подавляющее большинство кандидатов являются сторонниками продолжения военно-политической помощи киевскому режиму и непосредственного взаимодействия с ЕС и НАТО, считает политолог Денис Денисов.

В июне этого года элита Румынии получила два болезненных удара. И оба были нанесены общеевропейскими структурами, причём в то время, когда румынское руководство принимало непопулярное в своей стране решение о передаче Украине одной из двух систем ПВО Patriot, стоящих на боевом дежурстве.