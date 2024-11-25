Лондон, 25 ноября, 2024, 16:25 — ИА Регнум. Победа выступающего за сотрудничество с Россией политика Кэлина Джорджеску в первом туре президентских выборов в Румынии вызвала «политическое землетрясение» в стране. Об этом 25 ноября сообщила газета Financial Times.

Xinhua/ABACA/ТАСС

«Никто этого не предсказывал. Никто не ждал, что кандидат от радикально правых сил победит в первом туре, а действующий премьер-министр Марчел Чолаку не пройдёт во второй тур», — приводит издание слова политолога Костина Чобану.

Как отмечает газета, Джорджеску, известный своими пророссийскими позициями, ранее ставил под сомнение членство Румынии в НАТО и высказывался против размещения ракет альянса на территории страны. Он также выражал восхищение президентом России Владимиром Путиным, называя его одним из немногих «настоящих политических лидеров» в современном.

Как передавало ИА Регнум, 24 ноября Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов. Второе место занял глава Социал-демократической партии, премьер-министр Марчел Чолаку, набравший 19,16%. Такое же количество голосов получила оппозиционный политик Елена Ласкони. В республике 8 декабря пройдёт второй тур выборов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 ноября заявил, что пока рано давать оценки событиям в Румынии, нынешние власти республики занимают по отношению к России недружественную позицию. Он отметил, что сейчас рано говорить, победит ли Джорджеску во втором туре и изменится ли в этом случае политика Бухареста.

Французский политик Флориан Филиппо назвал результаты первого тура «пощёчиной» Европейскому союзу и НАТО, а также всем западным политикам, которые желают продолжения конфликта на Украине.