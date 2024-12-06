Бухарест, 7 декабря, 2024, 02:58 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Румынии, которым были аннулированы результаты выборов президента в стране, является государственным переворотом. Об этом заявил бывший независимый кандидат в президенты Кэлин Джорджеску.

Иван Шилов ИА Регнум Выборы в Румынии

«Решение Конституционного суда — больше, чем просто юридический спор, это практически официальное свержение власти. Правовое государство находится в искусственной коме, а правосудие, подчинённое политическим приказам, потеряло свою суть, это больше не правосудие», — заявил политик телеканалу Realitatea TV.

Джорджеску добавил, что Румыния показала своё истинное лицо, «этот варварский акт», который олигархическое государство совершило против демократии.

Бывший кандидат заверил, что будет продолжать борьбу — «нас никто не остановит». Он подчеркнул что за ним никто не стоит, за спиной только румынский народ.

Как сообщало ИА Регнум, Конституционный суд (КС) Румынии отменил итоги первого тура президентских выборов. Решение было принято после срочного совещания. Поводом стал поток обращений об отмене итогов голосования. Теперь правительство назначит новую дату для голосования.

2 декабря КС Румынии признал действительными результаты первого тура президентских выборов. После этого президент Клаус Йоханнис рассекретил отчёты спецслужб и МВД о нарушениях перед выборами. Якобы Джорджеску незаконно финансировал свою предвыборную кампанию.

24 ноября выступающий за сотрудничество с Россией Джорджеску набрал в первом туре на выборах президента Румынии 22,93% голосов, а оппозиционный политик Ласкони, выступающая за партнёрство с НАТО и США, — 19,16% голосов.

Действующий премьер-министр Румынии Марчел Чолаку, который не смог выйти во второй тур президентских выборов, ушёл в отставку с поста главы Социал-демократической партии (СДП) страны.

Предполагалось, что второй тур пройдёт 8 декабря.

Газета The Financial Times 25 ноября назвала «политическим землетрясением» победу Джорджеску в первом туре выборов президента Румынии. По словам автора публикации, никто не мог предсказать такого результата выборов и не ждал его.