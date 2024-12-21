Бухарест, 21 декабря, 2024, 17:12 — ИА Регнум. В Румынии опровергли заявления о том, что Россия якобы финансировала независимого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, ведь выяснилось, что средства поступали от местной Национал-либеральной партии (НЛП). Об этом сообщил портал журналистских расследований snoop. ro.

Zhang Gaiping/Global Look Press

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