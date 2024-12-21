Будапешт, 21 декабря, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Теракт против руководителя войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова вызывает опасения ещё и в том отношении, что подобные действия могут привести к эскалации конфликта. Такое мнение высказал «РИА Новости» глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Иван Шилов ИА REGNUM Петер Сийярто

Политик в очередной раз подчеркнул, что Венгрия стремится к миру на Украине.

«Мы не хотим допустить эскалации конфликта, любого риска. Поэтому мы рассматриваем эти события как вызывающие беспокойство. Почему? Потому что они могут привести к эскалации, и это то, о чём я говорил ранее. Если эскалация произойдёт до инаугурации избранного президента Дональда Трампа, это может негативно повлиять на шансы достичь мира как можно скорее после 20 января», — пояснил венгерский министр.

Венгрия не поддержит отправку военных советников из стран Евросоюза в зону украинского конфликта, какие бы цели они ни преследовали, из-за риска эскалации, также заявил 16 декабря Петер Сийярто.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв бомбы, в результате которого погибли Кириллов и его помощник, прогремел рано утром 17 декабря возле дома на Рязанском проспекте в Москве. Взрывное устройство было заложено в электросамокате, его мощность составила более 1 кг тротила.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва. 18 декабря сотрудники СК, ФСБ и МВД задержали Ахмаджона Курбонова, подозреваемого в совершении теракта. Задержанный признал вину и заявил, что его завербовали украинские спецслужбы. Предполагаемый исполнитель теракта действовал за вознаграждение в $100 тыс. и обещание обеспечить ему выезд в ЕС. 19 декабря Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого на два месяца.

Кириллова похоронили 20 декабря на Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» Минобороны РФ в подмосковных Мытищах.