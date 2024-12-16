Будапешт, 16 декабря, 2024, 16:26 — ИА Регнум. Венгрия не поддержит отправку военных советников из стран Евросоюза в зону украинского конфликта, какие бы цели они не преследовали, из-за риска эскалации. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 16 декабря журналистам по итогам заседания совета глав МИД стран ЕС.

Global Look Press

«Мы не поддержим отправку на Украину координационных подразделений в рамках миссии ЕС по подготовке украинских военных и не поддержим отправку военных советников стран ЕС в Киев для координации реформ оборонного сектора Украины», — сказал Сийярто в ходе выступления, которое транслировалось в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

В Будапеште считают чрезвычайно рискованной отправку на Украину военных из европейских стран с любыми целями, будь то подготовка, координация или реформы, пояснил он.

Как сообщало ИА Регнум, ранее пресс-бюро Службы внешней разведки РФ информировало, что Запад намерен развернуть на Украине так называемый миротворческий контингент, чтобы поделить страну между Румынией, Польшей, Германией и Великобританией. Предполагаемая численность контингента — около 100 тыс. человек.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение миротворцев возможно только с согласия конфликтующих сторон, тогда как Киев по-прежнему отказывается от каких-либо переговоров. Он напомнил, что украинское руководство само себе запретило диалог с РФ, поэтому говорить о миротворцах явно преждевременно.