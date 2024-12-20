Киев, 20 декабря, 2024, 13:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак препятствуют урегулированию конфликта на Украине и заключению мирного соглашения. Об этом заявил депутат Верховной рады Артём Дмитрук.

AP/TASS

«Сейчас, когда появился шанс на мир, когда появился шанс сохранить жизни, да и вообще Украину, они делают всё возможное, чтобы сорвать мирные инициативы», — написал Дмитрук 19 декабря в Telegram-канале.

Парламентарий назвал Зеленского и Ермака врагами Украины и всего украинского народа. По его словам, они оба должны понести самое суровое наказание за то, что осознанно убивают украинцев и уничтожают страну.

Дмитрук подчеркнул, что только за последний год было несколько реальных возможностей прекратить военные действия, однако Зеленский срывает любые мирные инициативы. Он добавил, что своими действиями власть на Украине ведёт к эскалации конфликта.

Как сообщало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин заявил 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, что Россия всегда была готова и к переговорам, и к компромиссам по Украине, но от них отказывается другая сторона. Он также добавил, что РФ готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима Зеленским. При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины, отметил президент.

Путин напомнил про достигнутые в Стамбуле договорённости и что от парафированного документа в итоге отказался именно Киев по совету от бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона.

Глава государства также подчеркнул, что Москве не нужны предварительные условия для переговоров с Киевом. Переговоры должны учитывать ранее достигнутые соглашения и реалии в зоне боевых действий, отметил президент и добавил, что в июне уже всё сказал насчёт предложений по Украине.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков 20 декабря заявил, что инициативы России по урегулированию ситуации вокруг Украины опираются на реалии. Он напомнил, что Москва не раз публично излагала свою позицию и в форме предложений, и в форме конкретных инициатив.

7 ноября на заседании клуба «Валдай» Путин отметил, что оказание какого-либо давления на Россию не принесёт пользы, ведь с ней просто нужно договариваться.