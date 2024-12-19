Москва, 19 декабря, 2024, 14:44 — ИА Регнум. Россия готова разговаривать с любым человеком на Украине после президентских выборов в этой стране, в том числе с нынешним главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом в четверг, 19 декабря, в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, заявил президент Владимир Путин.

Максим Гучек/БелТА/РИА Новости

При этом подписывать мирные документы Россия будет только с легитимными властями Украины, отметил президент.

«Если кто-то пойдёт на выборы, получит легитимность, мы будем с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским. Но сейчас, если Украина действительно хочет идти по пути мирного урегулирования, они, конечно, в состоянии это сделать. Они могут организовать внутри Украины этот процесс как хотят, просто подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным. А легитимной [на данный момент] является Рада и председатель Рады», — заявил Путин.

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Полномочия Зеленского истекли в мае 2024 года. Он отменил президентские выборы на Украине. Президент России заявлял, что на данный момент на Украине наблюдаются признаки утраты государственности, а нынешнее руководство этой страны нелегитимно.

Как передавало ИА Регнум, Путин в июне отмечал, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году, заявлял глава государства.

В ноябре президент заявил, что вышеперечисленные требования являются не предварительными условиями для начала переговоров, а российскими условиями мира. Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в сентябре отмечал, что Москва не будет вести никаких переговоров с Киевом, пока на выбьет украинских террористов из Курской области.