Москва, 20 декабря, 2024, 12:19 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Новопустынка в ДНР. Об этом в пятницу, 20 декабря, сообщила пресс-служба Министерства обороны.

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«Подразделения группировки войск «Центр» продолжили продвижение в глубину обороны противника и [за неделю] освободили населённые пункты Новопустынка, Пушкино и Старые Терны Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Об освобождении Пушкино и Старых Тернов пресс-служба информировала ранее.

Также 20 декабря пресс-служба военного ведомства сообщила об освобождении в минувшие сутки населённого пункта Успеновка в ДНР.

За минувшую неделю ВС РФ нанесли 24 групповых удара по военным целям на Украине, отметила также пресс-служба. Потери ВСУ в указанный срок составили до 13 250 человек. За неделю российские войска освободили в ДНР 10 населённых пунктов.

Как передавало ИА Регнум, 19 декабря в ходе прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, президент Владимир Путин заявил, что движение в зоне специальной военной операции идёт по всей линии фронта, а бойцы ВС России возвращают территории квадратными километрами.

Российские военные действуют на линии боевого соприкосновения героически, отметил также глава государства. Одна из причин успехов ВС РФ на поле боя — увеличившиеся возможности предприятий оборонной сферы, добавил президент.