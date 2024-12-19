Москва, 19 декабря, 2024, 12:40 — ИА Регнум. Военные армии России героически действуют на линии боевого соприкосновения в зоне проведения спецоперации. Об этом 19 декабря заявил в ходе совмещённой прямой линии и большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Что касается ребят, то они действуют [в зоне проведения спецоперации] героически», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что возможности армии России увеличиваются.

Как сообщало ИА Регнум, 9 декабря Путин заявил, что Россия гордится мужеством своих военных, которые принимают участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации. По его словам, решимость российских военных не оставляет никаких сомнений в победе России.

В конце ноября Путин отмечал, что Вооружённые силы РФ успешно, грамотно и мужественно действует на линии фронта. Президент России также высоко оценил подготовку и работу российских военных, добавив, что именно от их героизма зависит успех страны в СВО.